A organização do Open da Austrália expressou esta terça-feira «lamento profundo» pelo impacto do caso da deportação de Novak Djokovic nos restantes tenistas que participam no torneio.

«Como representantes da família do ténis, reconhecemos que os eventos [relacionados com a deportação de Djokovic] constituíram uma distração significativa para todos e lamentamos profundamente o impacto que teve em todos os jogadores», lê-se no comunicado da Federação Australiana de Ténis.

O organismo comunicou ainda que vai «passar em revista todos os aspetos da preparação» do Grand Slam e «retirar lições» para as edições futuras, com vontade de «voltar a atrair as atenções dos adeptos» para o que se passa dentro dos ‘courts’.

Recorde-se que Novak Djokovic foi deportado do país depois de um tribunal ter confirmado a decisão do ministro da Imigração em cancelar o visto do sérvio, por não estar vacinado contra a covid-19 e não cumprir os requisitos de uma isenção médica para pessoas na sua condição.