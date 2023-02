João Cancelo e Cristiano Ronaldo integram uma lista alargada de 26 jogadores candidatos a integrar o melhor onze do ano de 2022. A lista de pré-selecionados, divulgada pela FIFA e pela FIFPRO (sindicato de jogadores), integra ainda o ex-benfiquista Enzo Fernández.

O lateral português, reforço de inverno do Bayern Munique, integra um grupo de oito defesas, enquanto o jogador do Al Nassr está entre os sete candidatos a integrar o ataque deste onze relativo ao ano de 2022 e que será divulgado no próximo dia 27 de feveiro, na gala dos prémios Best, organizada pela FIFA.

Confira todos os candidatos a integrar o melhor onze de 2022: