Promovido esta temporada à Liga, o Gil Vicente pretende renovar com Vítor Oliveira revelou o diretor-desportivo, Tiago Lenho, numa sessão de perguntas realizada no Facebook do clube.



«É verdade que o mister ao longo da carreira assina contratos de uma época. Gere a sua carreira assim e muito, o sucesso está à vista de toda a gente. Obviamente que ao atingirmos os nossos objetivos, não seria inteligente da nossa parte não convidar o mister a continuar. Temos de reconhecer a preponderância dele esta época, o que nos deu e o que é enquanto ser humano. Fará todo o sentido convidá-lo. É algo que apontamos juntamente com o mister conversar apenas quando estiver definidos em termos matemáticos. Não vamos apontar metas pontuais, o mister é da mesma opinião. É uma conversa que vai ser realizada quando a manutenção estiver efectivada. É do interesse do Gil Vicente continuar com alguém que cumpre os seus objetivos», disse.



Vítor Oliveira, lembre-se, classificou o regresso a Barcelos como o projeto mais difícil da carreira. Até à interrupção da Liga, os gilistas ocupavam o 9.º lugar com 30 pontos, os mesmos que o Moreirense, 8.º colocado.