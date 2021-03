Os relvados dos estádios do Tondela e do Marítimo estão interditados a treinos até aos próximos jogos oficiais que lá se realizem.

O tapete do Estádio Nacional (casa do Belenenses), que nos últimos tempos tem sido alvo de trabalhos de recuperação, também está sob medidas restritivas, podendo apenas receber um treino por semana e nunca a menos de 48 horas do jogo.

Na II Liga, a mesma medida do Jamor aplica-se ao estádio do Cova da Piedade, enquanto Leixões e Académico de Viseu estão impedidos de treinar nos respetivos estádios até ao próximo jogo oficial.