Juan Manuel Boselli foi o autor do golo que deu o empate ao Tondela no terreno do Mafra (1-1), no jogo que carimbou o acesso dos beirões à final da Taça de Portugal. O feito do uruguaio despertou curiosidade na imprensa do seu país e o atacante dos auriverdes foi também confrontado com a temporada que o compatriota Darwin Núñez está a realizar, com 33 golos já apontados.

«Sou amigo dele e falamos bastante pelo Whatsapp. Estou sempre a dizer-lhe que é um animal. O que está a conseguir é impressionante. É incrível como evoluiu em poucos anos. Aqui em Portugal, o Darwin está muito bem cotado e deixa muito bem visto o Uruguai e os jogadores uruguaios. O que está a fazer este ano é brutal», disse, em entrevista à Rádio Sport 890.

O extremos fez ainda uma análise à temporada no Tondela, que considerou muito positiva, até pelos golos que apontou que, embora muito longe de Darwin, são dignos de registo.

«Como primeira temporada em Portugal, não esperava já ter 8 golos. O Tondela é um clube muito bem organizado, tenta formar jogadores jovens para vender. Tem tudo, não falta nada para ser profissional e crescer. É um clube muito organizado. Estou muito contente por fazer parte deste ano histórico e vamos fazer de tudo para nos mantermos», vincou.