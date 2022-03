Pako Ayestarán, treinador do Tondela, na flash interview à Sport tv, após a derrota no Dragão diante do FC Porto, por 4-0:

«[Sérgio Conceição reconheceu que os números foram exagerados] É uma boa análise. Sabíamos da dificuldade de conseguir algo aqui hoje, contra uma equipa que compete sempre, contra os grandes ou mais pequenos. Mas também tínhamos esperança na nossa percentagem de conseguir um bom resultado, que podia aumentar se fizéssemos as coisas bem. Planeámos bem o jogo, tendo em conta as nossas armas e a força do FC Porto. No primeiro tempo, fomos capazes de controlar bastante bem os movimentos dos médios centro aos corredores e, a partir daí, saímos bem na transição, mas não tivemos a claridade nem a possibilidade de fazer o passe adequado. O penálti trocou tudo e sobretudo a expulsão. É o momento em que ainda estávamos bem, ia trocar dois jogadores e, a partir daí, foi difícil controlar a qualidade, competitividade e intensidade que o FC Porto mete no jogo.

[Tiago Dantas no banco] Todos os jogadores estão a fazer um bom trabalho. Planeámos um jogo diferente, mais de transição e íamos jogar muitas vezes direto, saltar linhas e sem médios-centro. Esse não é o tipo de jogo para jogadores como o Tiago Dantas. Quando estávamos no momento de tentar ter mais bola foi quando considerei que tinha de entrar.

[Se Moreirense ganhar ao Sporting, Tondela cai para zona de despromoção] Acreditem que às vezes acaba a jornada e nem olho para os resultados, porque eles não dependem de mim nem da nossa equipa. Faltam oito jornadas, oito finais. Amanhã temos de nos levantar e treinar o mais rápido e melhor possível, sabendo o que temos de fazer para sair desta situação. O resto é questão para os outros. A nós cabe-nos o nosso caminho, o nosso trabalho e os nossos objetivos.»