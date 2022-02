João Pedro, jogador do Tondela, na flash interview à SportTv, após a derrota diante do Benfica, por 3-1:

«[Benfica pareceu mais intenso do que nas últimas semanas] Sabíamos da qualidade do Benfica, sempre esteve lá. Os resultados não lhes estavam a correr bem e vimos uma janela de oportunidade, mas a qualidade individual dos jogadores do Benfica fez a diferença. Os dois primeiros golos são dois grandes golos, o segundo é muito bem executado pelo Darwin e o primeiro uma triangulação muito bem feita. Fizemos de tudo, tivemos várias oportunidades para fazer golo. A melhor oportunidade no início do jogo é nossa. Há que levantar a cabeça e continuar a trabalhar.

[Marcar cedo ou atrasar o golo do Benfica seria importante?] Sim, mas mesmo com 2-0 ao intervalo falamos que se fizéssemos um golo íamos criar desconfiança no Benfica, devido da fase que estão a ultrapassar. Não conseguimos e sofremos um golo que mata o jogo. Marcámos um para amenizar o resultado e acho que é justo, merecíamos um golo neste jogo.

[Tondela tem sofrido muitos golos] É fulcral na luta pela permanência deixar a baliza a zeros em muitos jogos. Tem sido difícil, mas é um trabalho de equipa, todos nós somos responsáveis, não só a defesa. Temos sofrido vários golos, sabemos disso.»