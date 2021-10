Mais uma paragem para compromissos de seleções, mais uma interrupção no campeonato português.

A Liga para à oitava jornada, com Benfica, FC Porto e Sporting muito juntos na liderança – vantagem de um ponto para as águias –, e um pelotão do meio e fim da tabela a lutar arduamente por cada ponto.

E a nível individual, quem se tem destacado mais? O Maisfutebol apresenta-lhe os dez jogadores mais pontuados até ao momento pelos nossos jornalistas nas oito rondas que já se jogaram.

Nota para duas particularidades: uma vez que há vários jogadores com 26 pontos, a lista acaba por ter 13 atletas; não se admire com a ausência de certos jogadores que têm estado em destaque. Este top é feito com base na soma total das pontuações até ao momento. Basta um jogador ter falhado um jogo neste início de temporada para ser normal a sua ausência da lista.