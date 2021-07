Jorge Fonseca voltou a Portugal na noite desta sexta-feira e foi recebido como um herói no Aeroporto da Portela. O judoca português, medalha de bronze em Tóquio, tinha a família mais próxima à espera e escutou o hino nacional logo à chegada.



«Estou cansado, hoje já vou dormir com a minha medalha. Até agora não descansei nada», afirmou ao pelotão de jornalistas que o aguardava. Com a ambição habitual, Jorge Fonseca disse que em Paris será tudo ainda melhor.



«Vou descansar dois ou três dias, para limpar a cabeça, e voltarei já a treinar. Fiquei feliz, mas tenho qualidade para ganhar o ouro. Vai ser em Paris, em 2024. A dança? Deixo o 'pimbazinho' para Paris, vai ser lindo».



Jorge Fonseca agradeceu o apoio recebido nos últimos dias e recusou falar sobre a polémica que o liga às duas maiores marcas desportivas do mundo.