Simone Biles deu que falar na final da prova feminina por equipas de ginástica artística. A americana cometeu um erro no salto do cavalo, tendo-se retirado imediatamente a seguir. Em conferência de imprensa após a prova, Biles falou abertamente sobre o sucedido.

«Depois do erro que cometi, já não queria continuar. Assim que piso o praticável sou só eu e a minha cabeça a lidarmos com demónios. Tenho de me focar na minha saúde mental. Temos de proteger as nossas mentes e os nossos corpos, não apenas fazer aquilo que o mundo quer que nós façamos», afirmou a pluricampeã olímpica e mundial.

«Já não confio tanto em mim própria. Talvez esteja a ficar velha. Não queria ir para lá, fazer algo estúpido e lesionar-me. São os Jogos Olímpicos, é algo enorme. Não queremos acabar o dia numa maca», completou a ginasta de 24 anos.

Apesar da desistência na prova coletiva, pode não ser o fim dos Jogos para Biles, uma vez que a americana ainda deverá disputar cinco finais individuais.