A Oliveirense não foi além de um empate sem golos na receção ao São João de Ver, em jogo da 6.ª jornada da Liga 3, mas mantém a liderança do Grupo A, com mais um ponto do que o Lourosa que recebeu e venceu o Fafe por 3-1.

No Grupo B, o Sporting B perdeu, em casa, diante do Alverca (1-2) e caiu para o sexto lugar, enquanto Cova da Piedade foi a Santarém vencer por 2-0. O líder Torreense desloca-se às Caldas este domingo.

Grupo A

Lusitânia Lourosa-Fafe, 3-1

Oliveirense-SC João de Ver, 0-0

Pevidém-Canelas 2010, 1-2

Montalegre-Sanjoanense, domingo

Classificação dos primeiros: Oliveirense, 13 pontos; Lusitânia Lourosa, 12; SC João de Ver, Felgueiras 1932 e V. Guimarães B, 10.

Grupo B

Sporting B-Alverca, 1-2

Santarém-Cova da Piedade, 0-2

Caldas-Torreense, domingo

Oliveira Hospital-Amora, domingo

União Leiria-Oriental Dragon, domingo