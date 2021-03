Figura de proa na vitória do Tottenham frente ao Dínamo Zagreb, Harry Kane ouviu elogios de José Mourinho no final da partida.

O técnico português garantiu que está muito satisfeito com o outro avançado do plantel, o benfiquista Carlos Vinícius, mas admitiu que com Kane as coisas são diferentes.

«Ele está a fazer tudo: o trabalho de avançado de marcar golos; o trabalho de equipa de criar espaço e associar-se com os colegas; e o trabalho extra na defesa, que poucos avançados fazem», afirmou, à BT Sport.

«Não podíamos estar mais felizes. Estou muito feliz com o que o Vinícius nos tem dado, mas com o Kane em campo é uma história diferente para nós», acrescentou, dizendo ainda que o inglês estará apto para o duelo com o Arsenal, apesar de ter saído da partida desta noite com queixas físicas.

Sobre o triunfo ante o Dínamo, Mourinho mostrou-se igualmente satisfeito: «Acredito que mais um golo seria uma reflexão melhor do jogo e colocar-nos-ia numa posição ainda melhor, mas se me tivessem perguntado antes do jogo se o 2-0 era um bom resultado, eu diria que sim.»