Após a goleada na primeira mão dos 32 avos de final da Liga Europa, frente ao Wolfsberg, José Mourinho já dá praticamente a eliminatória por fechada.

O Tottenham goleou por 4-1, na condição de visitante, numa partida em que foi para o intervalo a ganhar 3-0. Para o técnico português, o resultado na primeira parte até podia ter sido mais dilatado.

«Tínhamos de jogar com ambição, o que aconteceu. O resultado deveria ter sido superior ao 3-0 do intervalo. Na segunda parte cometemos um erro que deu vida ao adversário, a fazer lembrar o jogo com o Everton [derrota por 5-4 para a Taça de Inglaterra]. Se estás a controlar e cometes um erro, isso dá vida ao adversário e o jogo pode mudar. Aqui não mudou, mas não tivemos longe de sofrer o segundo», disse, citado pela BBC.

«Controlámos bem o jogo, tivemos algumas oportunidades. Acho que o último golo [de Vinícius] praticamente fechou a eliminatória. 4-1 fora é sempre um bom resultado», acrescentou.

Mourinho admitiu que esta vitória vai dar moral à sua equipa: «Não considero uma vitória incrível, apenas uma boa vitória que nos traz bons sentimentos. O avião de regresso a Inglaterra será diferente de um avião após uma derrota. Amanhã no treino, igual.»