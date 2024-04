Peter Crouch terminou a formação no Tottenham, mas não guarda as melhores memórias desse tempo, pelo menos ao nível da convivência no balneário.

No próprio podcast, o antigo internacional inglês recordou algumas interações sobre a vida íntima que teve com os jogadores mais velhos, e o quanto essas mesmas interações o deixaram desconfortável.

«Lembro-me de estar no balneário do Tottenham, entrar para ir buscar as minhas chuteiras, e os jogadores perguntarem: “Crouchy, como é a tua vida amorosa?' E eu ali à frente de cerca de 20 jogadores da equipa principal a responder: “Bem, nada”. E eles: “És virgem?” E eu: “Sim, neste momento.” Depois perguntaram: "Tens namorada? Já beijaste alguma mulher?”», começou por contar.

«E eu em frente a todos eles, enquanto se metiam comigo, a dizer o que já tinha feito com raparigas. Não há nada pior, horrível, horrível, horrível. Foi horrível fazer parte disso. Diziam coisas como “como beijarias uma rapariga?” e “tens de treinar com alguma coisa”, “tens de mostrar a tua técnica”. Não é correto. Espero que agora isso não exista, não é bom para um jovem jogador estar num ambiente desses», acrescentou.

Peter Crouch, refira-se, regressou ao Tottenham em 2009, já enquanto sénior. Ficou nos spurs até 2011.