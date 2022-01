Tiago Tomás foi anunciado como reforço do Estugarda. O avançado chega por empréstimo de um ano e meio do Sporting, conforme o Maisfutebol tinha noticiado.

O jovem de 19 anos deixa assim o clube no qual se formou e onde jogou nos últimos sete anos e meio, saindo com a conquista de quatro troféus no currículo: um título de campeão, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Tal como o nosso jornal escreveu, o clube da Bundesliga fica com uma opção de compra no final do empréstimo.

Tiago Tomás wechselt zum #VfB. Zunächst ist für den 19-jährigen Stürmer von @Sporting_CP eine Leihe bis zum 30. Juni 2023 vereinbart, anschließend besitzt der VfB eine Kaufoption.



Herzlich willkommen beim VfB, Tiago! 🤍❤

Zur Meldung 🗞👉 https://t.co/9dGvBu2D4f@tiagomelotomas pic.twitter.com/nmA2x6X98B — VfB Stuttgart (@VfB) January 30, 2022

[em atualização]