Antoine Griezmann, cujo regresso ao At. Madrid foi anunciado no último dia do mercado de verão, deixou esta quarta-feira uma mensagem de despedida nas redes sociais.

«Queridos Culés, despeço-me agradecendo o vosso carinho. Dei tudo por esta camisola, comprometi-me com este grande clube e vou embora triste por não ter podido desfrutar mais de vocês nas bancadas, mas orgulhoso de ter sido um dos vossos», escreveu o jogador francês.

Griezmann está de regresso ao clube colchonero, agora por empréstimo do Barcelona. De acordo com o comunicado do clube blaugrana, a cedência é por uma época, com outra de opção, mas o At. Madrid fica obrigado a contratar o jogador depois do empréstimo. O campeão espanhol assume ainda o ordenado de Griezmann na íntegra.

O internacional francês tinha trocado o At. Madrid pelo Barcelona há duas épocas e nos culés fez 102 jogos, marcou 35 golos e fez 16 assistências.