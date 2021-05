O presidente do Nápoles anunciou que Luciano Spalletti é o novo treinador do clube.

«Tenho o prazer de anunciar que Luciano Spalletti será o novo treinador do Napoles a partir de 1 de julho próximo. Bem-vindo Luciano, juntos faremos um ótimo trabalho», escreveu Aurelio De Laurentiis no Twitter.

Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 29, 2021

O clube oficializou entretanto nas redes sociais também a contratação.

Recorde-se que, em declarações ao Maisfutebol, o presidente do Nápoles tinha dito recentemente que o técnico já estava escolhido, mas só agora revelo o nome do sucessor de Gennaro Gattuso no comando da equipa.

É o regresso de Spalletti aos bancos depois de dois anos afastado. O último clube que o técnico, que já treinou Roma, Zenit, Udinese, Ancona, Veneza, Sampdoria e Empoli, tinha treinado foi o Inter, entre 2017 e 2019.