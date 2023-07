O futebolista italiano Davide Frattesi é reforço do Inter de Milão, num negócio de empréstimo com obrigação de compra junto do Sassuolo. A transferência foi oficializada esta quinta-feira pelos dois clubes.

Frattesi, médio de 23 anos, já internacional pela seleção de Itália, fez formação na Lazio e na Roma e estava ligado ao Sassuolo desde 2017/18.

Durante os últimos cinco anos, Frattesi começou por ser emprestado a Ascoli, Empoli e Monza e a afirmação nestes três clubes fê-lo voltar ao Sassuolo, onde foi peça preponderante nas duas últimas temporadas. Dá agora o salto para o Inter.