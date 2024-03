Julio Velázquez foi demitido do comando técnico do Saragoça.

O treinador de 42 anos, que em Portugal orientou o Belenenses, o V. Setúbal e o Marítimo, estava no cargo desde novembro de 2023 e não resistiu aos maus resultados: venceu apenas três dos 14 jogos realizados.

O Saragoça está no 14.º lugar da II Liga espanhola com 37 pontos, mais sete do que a equipa imediatamente abaixo da linha de despromoção.