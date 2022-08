O Estrela da Amadora, clube que milita na II Liga, anunciou esta quarta-feira a contratação do médio senegalês Latyr Fall. O mais curioso é que o jogador, proveniente do Feirense, eleva para 20 o número de contratações do clube da Reboleira nesta temporada.

Antes de Latyr Fall, chegaram ao clube amadorense, os guarda-redes Bruno Brígido (ex-Feirense), António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora) e os defesas Kialonda Gaspar (ex-Sagrada Esperança, Angola), Hervertton Santos (ex-Sporting B), Erivaldo Almeida (ex- Grêmio Novorizontino, Brasil), Amir Feratovic (ex-Roma, Itália) Lucas Rafael (ex-Boa Esporte, Brasil), Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e Shinga (ex-Juventude de Évora).

Os médios Sebastián Guzmán (ex-Once Caldas, Colômbia) e Mário Balbúrdia (ex-1º de Agosto, Angola) e os avançados Capita (ex-Lille, França), Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Ronald (ex-Guarani, Brasil), Papalélé (ex-Montalegre), Yuri Jonathan (ex-Capivariano, Brasil) e Luan Capanni (ex-AC Milan, Itália) completam a lista de reforços.