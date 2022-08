Filip Kostic aterrou nesta quinta-feira em Turim para completar o processo de transferência para a Juventus.

As imagem da chegada do extremo internacional sérvio foram publicadas pelo clube italiano nas redes sociais e pela imprensa no local.

L'arrivo di Filip Kostić a Torino 📸✈️ pic.twitter.com/lAONU63k7C — JuventusFC (@juventusfc) August 11, 2022

Recorde-se que o Kostic foi dispensado pelo Eintracht Frankurt do duelo com o Real Madrid para a Supertaça Europeia por estar a negociar com um clube.

A Vecchia Sigora é o destino do futebolista de 29 anos, que ruma ao futebol italiano pela primeira vez na carreira e ao fim de oito anos a atuar na Alemanha, onde representou Estugarda, Hamburgo e, nas últimas quatro épocas, o Eintracht Frankfurt.