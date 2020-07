O Leeds United, equipa treinada por Marcelo Bielsa e recém-promovida à Premier League, está interessado em Florentino Luís.

A notícia foi avançada pelo Tutto Mercato e o Maisfutebol sabe que o interesse no médio do Benfica é real e que a ideia do clube inglês passa por uma uma cedência com opção de compra.

Recorde-se que Florentino foi aposta de Bruno Lage na segunda metade de 2018/19. Nessa altura, chegou a estar no radar de clubes como PSG e Milan, mantendo-se agora, sabe o nosso jornal, o interesse de clubes ingleses, franceses e italianos.

Depois do papel importante na caminhada rumo ao título, o médio de 20 anos deixou de ser opção regular esta temporada, primeiro devido a lesão e depois aquando da chegada do alemão Julian Weigl em janeiro passado. Sob o comando de Nélson Veríssimo foi utilizado nos últimos três jogos, um deles como titular, diante do Desp. Aves.

O mercado de transferências em Inglaterra está aberto desde a passada segunda-feira e prolonga-se até 5 de outubro, sendo expectável que a evolução deste e de outros dossiês estejam dependentes de Jorge Jesus, que inicia formalmente funções no Benfica em agosto.

Florentino Luís tem contrato com o Benfica até ao verão de 2024.