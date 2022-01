O futebolista italiano Federico Gatti está em exames médicos na manhã desta segunda-feira, em Turim, no âmbito da transferência do Frosinone para a Juventus, confirmou a «Vecchia Signora».

Gatti, de 23 anos, destacou-se no atual sétimo classificado da II Liga italiana com 19 jogos e três golos na primeira parte da época, depois de ter jogado no Pro Patria, Verbanai e Pavarolo nas épocas anteriores.

O atleta deverá, segundo a imprensa italiana, manter-se até ao final da época no Frosinone, emprestado pela Juventus.

Em exames médicos esta manhã, em Turim, esteve também Denis Zakaria.