O Santa Clara emprestou o médio Martim Maia ao Trofense até ao final da época, informou o clube da II Liga esta sexta-feira.

O jogador de 24 anos, recorde-se, tinha chegado nesta janela de transferências aos açorianos, mas não somou qualquer jogo oficial.

Martim Maia fez 22 jogos no Amora na temporada passada, tendo marcado três golos e anotado duas assistências. Com formação dividida entre FC Porto, Leixões e Rio Ave, também já representou o Casa Pia e os polacos do Sosnowiec.