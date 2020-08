Jurgen Klopp falou nesta sexta-feira sobre a possibilidade de o Liverpool contratar Lionel Messi… possibilidade que não existe, garante.

«Quem não gostaria de ter Messi na sua equipa? Mas são números que não são para nós. Nem sequer vale a pena começar a pensar nisso porque é claro que não há qualquer hipótese», começou, rematando, ao seu estilo: «Mas é um bom jogador, para ser honesto».

Mais a sério, o treinador alemão admitiu que uma possível chegada de Messi seria uma grande mais-valia para a Premier League, ou não se tratasse daquele que Klopp considera o melhor do mundo.

«Seria excelente para a Premier League, claro. O melhor jogador do mundo vir para o campeonato, claro que ajudava. Não sei se a Premier League precisa de um impulso, mas claro que seria um impulso», defende.

Klopp diz ainda que seria interessante ver como Messi se adaptaria a um campeonato que não o espanhol, ainda que não se mostre totalmente convencido de que isso aconteça.

«Messi nunca jogou noutro campeonato que não o espanhol. O futebol aqui é diferente, por isso, eu gostaria de ver isso acontecer. Mas não tenho a certeza de que venha a acontecer», declarou, em conferência de imprensa.

