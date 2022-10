Senol Gunes foi anunciado como novo treinador do Besiktas, um dos maiores rivais do Fenerbahçe de Jorge Jesus.

O treinador de 70 anos regressa ao emblema de Istambul, onde já tinha estado de 2015 a 2019, sucedendo ao francês Valérien Ismael, que deixa a equipa no 5.º lugar da Liga turca com 19 pontos, menos quatro (e mais um jogo) do que o líder Fenerbahçe.

Senol Gunes estava livre há mais de um ano: em setembro de 2021 deixou o cargo de selecionador turco (que ocupava desde 2019) após uma derrota pesada com os Países Baixos por 6-1.

Na anterior passagem pelo Besiktas, Gunes foi campeão da Turquia em 2015/16 e 2016/17.