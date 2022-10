Depois de ter sido afastado da equipa no jogo contra o Chelsea, os rumores acerca de uma possível saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United surgiram novamente. Tal como no verão, o internacional voltou a ser associado ao Nápoles, mas o clube italiano garantiu que não vai contratar jogadores em janeiro.



«Cristiano Ronaldo? Não vamos contratar qualquer jogador em janeiro, não temos de mudar nada. Está tudo a correr bem e não planeamos fazer contratações nessa altura», garantiu o diretor desportivo do líder da Serie A, Cristiano Giuntoli, em declarações ao canal DAZN.



Os napolitanos lideram a Serie A de forma isolada e já venceu os cinco jogos disputados na Liga dos Campeões, tendo garantido não só a qualificação para os oitavos de final, mas também o primeiro lugar do grupo.