Kylian Mbappé é a capa da GQ francesa, a propósito de uma entrevista em que passou por vários temas: da forma como entende o futebol até ao futuro que imagina para este desporto. Pelo caminho, claro, falou dele próprio e do seu futuro.

«Muitos grandes jogadores que marcaram a história do futebol deixaram a Europa neste verão. Estamos a entrar numa nova era do futebol. É normal. É o ciclo deste desporto e em determinado momento será a minha vez de sair», referiu.

«Estas mudanças não me preocupam. Estou a pensar apenas em continuar a minha carreira seguindo o meu próprio caminho.»

SAIBA MAIS SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Depois, Mbappé falou também dos objetivos que tem para evoluir dentro de campo. Um desses objetivos é melhorar a veia goleadora, provavelmente para chegar a níveis vistos anteriormente com Messi ou Cristiano Ronaldo.

«Embora o número de golos que marquei seja impressionante, provavelmente poderia ser um pouco mais cirúrgico na hora de finalizar. Acho que para lá dos parâmetros técnicos, de melhorar com o pé esquerdo ou com a cabeça, o mais importante é aumentar a visão do desporto», frisou.

«Ao jogar para seis ou sete treinadores diferentes, aprendi seis ou sete maneiras de fazer o meu trabalho de forma diferente. Desenvolvi diferentes vertentes do meu jogo e me renovei constantemente. A mentalidade certa para progredir é ouvir e adaptar-me.»