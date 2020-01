O Watford anunciou nas redes sociais a contratação de Ignacio Pussetto, extremo argentino que representava a Udinese.

Pussetto, que em tempos chegou a ser dado como hipótese para o Benfica, assinou um contrato de quatro temporadas e meia, válido até junho de 2024.

Recorde-se que ao serviço dos italiano, o extremo argentino disputou 50 partidas e somou cinco golos.

We're pleased to announce the permanent signing of Argentinian winger Ignacio Pussetto from @Udinese_1896 on a four-and-a-half-year deal.



