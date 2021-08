Nos últimos dois anos, a Roma tem aproveitado as apresentações dos reforços para ajudar a encontrar crianças desaparecidas. Nos vídeos partillhados nas redes sociais, a formação italiana publica também imagens de crianças desaparecidas em todo o mundo.

Esta quinta-feira, o clube de José Mourinho anunciou que uma criança polaca, cuja fotografia estava no vídeo de apresentação de Eldor Shomurodov, foi encontrada e está a salvo.

A Roma disse ainda que, desde que começou esta iniciativa, 12 crianças que fizeram parte dos vídeos dos reforços foram encontradas após a divulgação.

