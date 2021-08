O futebolista luso-guineense Beto é reforço da Udinese. O jogador de 23 anos deixa o Portimonense durante a época 2021/2022 para representar o emblema que disputa o principal campeonato italiano, a Serie A.

O jovem avançado já surge na lista oficial da liga italiana, numa transferência a título «temporário», dos algarvios para a Udinese. Segundo apurou o Maisfutebol, trata-se de um empréstimo com opção de compra, por um valor que ficará abaixo dos dez milhões de euros por 50 por cento do passe.

Beto destacou-se na época passada com 11 golos em 31 jogos pela equipa principal do Portimonense.

O jogador pediu oficialmente para sair do Portimonense na semana passada e acabou proibido de treinar com o plantel principal. O treinador, Paulo Sérgio, pronunciar-se ia posteriormente, dizendo que não ia «perder energia» com o que não controlava.

Beto chegou ao emblema de Portimão em 2019, oriundo do Olímpico do Montijo. Destacou-se desde logo na equipa sub-23 e integrou o plantel principal logo no decorrer de 2019/2020.