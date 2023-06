Um simples gesto de João Félix nesta sexta-feira fez aumentar os rumores de que o seu futuro pode passar por França e pelo Paris Saint-Germain.

Dias depois de ter sido noticiado que Luis Enrique teria pedido a contratação do português caso assuma o comando técnico do PSG, Félix colocou um «gosto» na publicação de Fabrizio Romano que dava conta do acordo do técnico espanhol com o campeão francês.

Será que teremos um «On y va!» dentro de dias e Félix a mudar de ares?

Outro português que ficou com o destino mais definido foi João Cancelo, que viu o Bayern Munique confirmar o adeus ao português, após meia época de empréstimo do Manchester City aos bávaros, que não acionaram a opção de compra.

Também Taremi foi notícia nesta sexta-feira, pelas «negas» que o avançado iraniano do FC Porto deu à Premier League.

O jogador portista revelou que no ano passado recusou uma proposta do Newcastle e que também não lhe parece apelativo o interesse do Everton que foi noticiado nos últimos dias.

