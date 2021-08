O Marítimo anunciou a contratação de Clésio Baúque.

O jogador de 26 anos, extremo de origem, chegou a passar pelo Benfica e fez mesmo um jogo oficial pela equipa principal, sob o comando de Rui Vitória em 2015/16.

Internacional moçambicano, Clésio atuava no campeonato do Azerbaijão para onde rumou depois de experiências na Turquia e na Grécia, onde esteve duas épocas e meia após sair do Benfica.