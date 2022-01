O Portimonense garantiu as contratações do central franco-senegalês Julien Dacosta e do guarda-redes Tomás Igreja. As caras novas são já uma confirmação, de acordo com a lista atualizada pela Liga, às 14 horas.

Julien, de 25 anos, jogou no último ano e meio em Inglaterra, no Coventry City, tendo ainda passagens pelo Chamois Niortais e pelo Marselha.

Já Tomás Igreja, guarda-redes de 19 anos, estava no Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal, já depois de passagens pelo Desportivo de Chaves e pelo Bragança e pelo Mirandês, estes dois últimos clubes na formação.