O Sp. Braga anunciou o empréstimo até final da época de Mario Gonzalez ao Tenerife, da II Liga Espanhola.

O avançado é cedido com um opção de compra de 2,5 milhões de euros por 50 por cento do passe, segundo apurou o Maisfutebol, que se torna obrigação de compra se o Tenerife subir à Liga Espanhola e se Mário Gonzalez disputar até final da época metade (ou mais) dos jogos que o clube ainda tem no campeonato.

O Sp. Braga pode ainda vir a receber mais 500 mil euros da opção de compra, os quais estão dependentes da concretização de alguns objetivos individuais.

Contratado ao Tondela no início da temporada, Mario Gonzalez, realizou 25 jogos pelo Sp. Braga, marcou quatro golos e realizou quatro assistências. No entanto, apenas sete destes 25 jogos foram como titular.