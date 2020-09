O Benfica comunicou no domingo a existência de um acordo para a transferência de Nicolás Otamendi do Manchester City para os encarnados por 15 milhões de euros.

Este valor significa que o argentino será o defesa-central com 32 ou mais anos que é transacionado pelo maior valor na história do futebol mundial, superando o valor de 14 milhões de euros pago pelo Everton ao Swansea pela contratação do internacional galês Ashley Williams em 2016.

No que diz respeito a transferências de centrais com pelo menos 30 anos, Otamendi surge igualmente bem colocado: no oitavo lugar de uma lista liderada por Leonardo Bonucci, que em épocas consecutivas rumou da Juventus para o Milan (2017/18 por €42M) e do Milan para a Juventus (€35M em 2018/19). O defesa italiano surge nas duas primeiras posições.

