Roman Yaremchuk aterrou nesta sexta-feira à noite, pouco antes das 00h00, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O avançado internacional ucraniano, de 25 anos, chegou à capital portuguesa acompanhado pela esposa e por Rui Pedro Braz, diretor-geral do Benfica e está a realizar exames médicos na manhã deste sábado, confirmou o Maisfutebol.

Depois disso, será oficializado como reforço dos encarnados para as próximas cinco temporadas, tal como avançou A Bola e confirmou o nosso jornal.

Formado no Dínamo Kiev, Yaremchuk atua no Gent desde 2017/18. Na última temporada, a quarta no emblema belga, obteve os registos mais profícuos da carreira, tendo-a terminado com 23 golos, 20 no campeonato, onde esteve presente em 34 jogos.

Yaremchuk, recorde-se, foi uma das principais figuras da seleção ucraniana no último Europeu. Foi titular em todos os jogos os cinco jogos do conjunto orientado por Andriy Shevckenko e apontou dois golos.

Ao que tudo indica, Yaremchuk vai assim aumentar o leque de opções de Jorge Jesus para o eixo do ataque. Neste momento, o plantel das águias tem nesta altura um excedente de soluções para a posição, com Seferovic, Vinícius, Gonçalo Ramos, Rodrigo Pinho e ainda o lesionado Darwin.

«Haverá mais mexidas, independentemente da entrada ou não na Liga dos Campeões», assumiu Rui Costa em declarações à TVI na primeira entrevista desde que assumiu a presidência do Benfica.

Veja o que joga Yaremchuk: