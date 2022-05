O argentino Paulo Dybala é uma das estrelas do futebol mundial que ficam livres neste verão, pois termina contrato com a Juventus e já anunciou que vai deixar o clube. O CEO do Inter, Giuseppe Marotta, colocou os nerazzurri na disputa pelo jogador, quando questionado sobre a intenção de recrutar o argentino e acerca de um possível regresso de Romelu Lukaku.

«Não sei onde Dybala vai jogar no próximo ano, mas a esperança é que ele possa jogar connosco. Sem ansiedade, não temos de fazer nada à pressa. Tentamos jogar na antecipação, já o fizemos com antecedência. É preciso criatividade e coragem para tomar certas ações. É claro que o núcleo duro da equipa vai ficar e queremos atingir metas muito ambiciosas», disse o dirigente à margem do evento 'L'Amico Atletico', da Fundação Cardinaletti Onlus, citado pelo Corriere dello Sport.

Por outro lado, Ivan Perisic está prestes a deixar o Inter a custo zero. O próximo destino do croata é o Tottenham, onde vai reencontrar Antonio Conte.

«Lamentamos, mas ele queria experimentar algo novo na Premier League. Não estávamos em condições para poder apresentar ofertas de melhoria do contrato, simplesmente a sua escolha baseou-se num futuro diferente do atual. Temos o máximo respeito por isso, daí o nosso grande obrigado. Encontraremos o substituto certo e, em qualquer caso, já temos Robin Gosens, que goza da nossa estima e da nossa confiança», rematou.