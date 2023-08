O Milan e o Valência anunciaram nesta sexta-feira a transferência de Yunus Musah do conjunto espanhol para os italianos.

O jogador de 20 anos, internacional norte-americano regressa assim a Itália, país no qual deu os primeiros passos, antes de se transferir para a academia do Arsenal com apenas 10 anos.

O talentoso jogador que foi disputado por quatro seleções custou 20 milhões aos cofres do Milan, depois de ter feito mais de 100 jogos em três épocas no Valência.