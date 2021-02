O Super Bowl teve a pior audiência televisiva desde 2007, numa edição que prometia um valor recorde devido às contingências da pandemia da covid-19: foram 96,4 milhões de espetadores na CBS. Por outro lado, houve novos máximos em streaming.

As pessoas aconselhadas a ficar em casa e a evitar confraternizações com familiares e amigos foram insuficientes para o novo máximo, que só aconteceu no online, com 5,7 milhões de visualizações, já incluídas nos números globais. Representou um aumento de 65 por cento em relação a 2019, quando nunca tinha ultrapassado os quatro milhões.

O recorde de assistência foi fixado em 2015, quando os New England Patriots jogaram com os Seattle Seahawks, perante 114,4 milhões de espetadores.