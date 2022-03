Pedro Duarte está de saída do comando técnico da Académica. A informação foi avançada pela imprensa desportiva nacional e confirmada pelo Maisfutebol.

O técnico de 41 anos chegou a Coimbra em novembro de 2021, para suceder a João Carlos Pereira, mas deixa os estudantes ao fim de 13 jogos, devido aos maus resultados.

Nesses 13 jogos, refira-se, a Briosa somou apenas três vitórias, frente a Sp. Covilhã, Leixões e Estrela da Amadora. Nas restantes partidas, houve três empates e sete derrotas.

A Académica, última classificada da II Liga – já a 12 pontos dos lugares de permanência e a cinco do play-off –, está assim a caminho do quatro treinador na temporada, que foi iniciada com Rui Borges ao leme da formação conimbricense.