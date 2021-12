O treino desta quinta-feira do Sporting teve cinco baixas para o treinador Ruben Amorim, menos de 24 horas depois do triunfo ante o Casa Pia (1-2), que valeu o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.

Em nota oficial, o Sporting refere que os titulares do encontro ante a equipa da II Liga «fizeram recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado».

Ausentes, a recuperar de lesões, continuaram Pedro Porro, Zouhair Feddal, Rúben Vinagre e Jovane Cabral. Além deste quarteto, Tiago Tomás ainda está a cumprir isolamento, após teste positivo à covid-19.

Os verde e brancos voltam a trabalhar no domingo, dia 26, tendo agora dois dias de folga motivados pela quadra natalícia.

O Sporting volta à ação na próxima quarta-feira, com a receção ao Portimonense, para a 16.ª jornada da I Liga, às 21 horas, no último jogo do ano civil de 2021 no calendário dos leões e dos algarvios.