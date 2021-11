Manuel Fernandes foi afastado da equipa principal do Kayserispor, depois de ter demonstrado desagrado com o treinador, Hikmet Karaman, num particular frente ao Gençlerbirligi.

Citado pela imprensa turca, o vice-presidente do clube, Ali Çamli, falou sobre a situação do médio internacional português.

«O Manuel Fernandes é muito luxuoso, de altíssimo nível, uma pessoa que acha que está acima do clube e dos colegas de equipa.(…) Jogou os primeiros jogos, mas quando foi substituído num amigável com o Gençlerbirligi, praguejou bastante. O que é suposto o treinador fazer?», começou por dizer o dirigente.

«Apesar disso, o treinador não o afastou logo da equipa, apenas lhe pediu para ele treinar com os restantes não convocados. Ele voltou a reclamar depois de um lance com o Emrah no treino. Como é que podemos tolerar isso?», acrescentou depois.

No Kayserispor, Manuel Fernandes é colega de equipa de Miguel Cardoso e Carlos Mané.