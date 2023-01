Com Sérgio Oliveira no onze inicial, o Galatasaray reforçou a liderança do campeonato turco, com uma vitória em casa do Giresunspor, por 4-0.

Mauro Icardi até falhou um penálti aos 45 minutos, mas pouco depois, Dries Mertens fez mesmo o 1-0. Na segunda parte, Leo Dubois (60m), Rashica (88m) e Akgun (90+5m) construíram a goleada do Gala.

Assim, o Galatasaray reforça a liderança da tabela classificativa, com mais sete pontos do que o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, mas mais um jogo.

Também neste sábado, o Adana Demirspor, de Kevin Rodrigues, ganhou no terreno do Sivasspor, por 2-1. Akkaba e Akintola deram vantagem ao Adana, Cofie reduziu para a formação visitada.

Por sua vez, o Ankaragucu, de Pedrinho, perdeu por 2-0 ante o Gaziantep. Os golos foram marcados por Djilobodji e Figueiredo.

Já o Hatayspor, de Rúben Ribeiro, bateu o Trabzonspor, por 2-1. A equipa do médio ex-Sporting até começou a perder, fruto de um golo de Bardhi, mas El Kaabi e Yildirim deram a volta ao resultado.