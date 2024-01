O Besiktas, liderado por Fernando Santos, desperdiçou este domingo a oportunidade de subir ao pódio da liga turca ao sair derrotado na visita ao reduto do Sivasspor (0-1), em jogo da 23.ª jornada.

A equipa da casa adiantou-se no marcador, logo aos seis minutos, com um golo do albanês Rey Manaj. A equipa de Istambul, com Gedson Fernandes como titular, teve oportunidades para chegar ao empate, mas não conseguiu marcar e somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer na prova.

Assim, o Besiktas segue no quarto lugar, com 36 pontos em 23 jogos, numa classificação que é liderada por Fenerbahçe e Galatasaray, ambos com 57 pontos. O Trabzonspor é terceiro, já a vinte pontos de distância dos rivais de Istambul, mas com mais um ponto do que a equipa de Fernando Santos.