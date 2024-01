O Fenerbahçe revelou, esta sexta-feira, que está a negociar com o Atlético de Madrid a contratação de Soyuncu.



Numa nota divulgada nas redes sociais, o líder da Liga turca, em igualdade pontual com o Gala, informou que o defesa é esperado em Istambul para «negociar a transferência» para o clube.



Çaglar Soyuncu era alvo do FC Porto nesta janela de transferências, mas acabou por voltar ao país de origem. Recrutado pelo Atlético no verão, o jogador de 27 anos não convenceu Simeone e despediu-se de Madrid com apenas nove jogos disputados.



SAIBA MAIS SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS