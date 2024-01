O Besiktas, de Fernando Santos, empatou a zero com o Adana Demirspor, em jogo da vigésima segunda jornada da Liga turca. Gedson Fernandes foi titular na equipa do treinador português, enquanto Nani entrou no segundo tempo no conjunto visitante.

Barasi ainda foi expulso aos 48 minutos, mas o emblema não conseguiu regressar aos triunfos no campeonato, depois de ter perdido com o Pendikspor, de Ivo Vieira, por 4-0 na última jornada da Liga da Turquia.

O Besiktas está no quarto lugar do campeonato turco, com 36 pontos, mas já está a 18 pontos dos líderes Fenerbahçe e Galatasaray. O Adana Demirspor ocupa o sexto posto, com 31 pontos.

Já o Pendikspor, de Ivo Vieira, derrotou, em casa, o Kasimpasa por 3-2, na vigésima segunda jornada do campeonato turco.

A equipa do treinador português começou a perder logo aos seis minutos, graças a um autogolo de Rassoul, mas o Pendikspor empatou aos 19 minutos por Nayir. Gul, aos 25 minutos, deu nova vantagem ao conjunto visitante, mas Thiam, de penálti, aos 44 minutos, fez o 2-2. Em cima do minuto 90, Thuram marcou e deu os três pontos ao conjunto do técnico luso.

O Pendikspor está no décimo sétimo lugar do campeonato, o primeiro abaixo da linha de água, com 20 pontos. O Kasimpasa está na oitava posição, com 29 pontos.

No outro jogo do dia, o Hatayspor, de Joelson Fernandes, empatou a um golo com o Alanyaspor, de Nuno Lima. Os golos foram apontados por Rivas e Aydin.