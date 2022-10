O FC Porto venceu na tarde desta quarta-feira o Bayer Leverkusen na Alemanha, por 3-1, em jogo da quarta jornada do grupo B da UEFA Youth League.

A equipa comandada por Capucho somou a terceira vitória seguida na competição, chega aos nove pontos e iguala pontualmente o Atlético de Madrid, que à mesma hora perdeu ante o Club Brugge, em casa, por 2-1.

No estádio Ulrich-Haberland, junto à BayArena, palco do Bayer-FC Porto da Champions esta noite, um golo de Umaro Candé adiantou os dragões aos 16 minutos. Vasco Sousa assistiu Candé, que rematou de pé esquerdo junto ao poste, após um bom trabalho em zona frontal.

A primeira parte do encontro da quarta jornada da Youth League entre o Bayer Leverkusen-FC Porto, terminou com um golo dos Dragões. Ao minuto 16, Umaro Candé abriu o marcador pic.twitter.com/A21dFKw4oj — Porto Canal (@PortoCanalpt) October 12, 2022

O golo de Candé fez a diferença ao intervalo e até aos 68 minutos, altura em que Eze fez o empate, com um remate de pé esquerdo na área. O médio aproveitou da melhor forma um corte de bola de David Vinhas para a frente, após um cruzamento de Pesch.

O 1-1 durou 12 minutos, pois aos 80 houve novo golo dos dragões, a lançar a vitória. Num contra-ataque rápido, Candé lançou Jorge Meireles com um belíssimo passe e o avançado contornou o guarda-redes Steur para rematar para o fundo da baliza.

Já no primeiro de seis minutos de compensação, Jorge Meireles recuperou a bola em duelo com Eze, perto da área defensiva do Bayer Leverkusen, servindo Ussumane Djaló, que saltou do banco aos 63 minutos para fazer o 1-3 final num remate à entrada da área.

Com os desfechos desta jornada, o Atlético é líder com nove pontos, os mesmos do FC Porto, segundo. Os espanhóis venceram os dragões na primeira jornada, por 1-0, tendo encontro marcado na última jornada. O Club Brugge é terceiro com seis pontos e o Bayer é quarto e último, sem pontos, tendo confirmado esta tarde o adeus à possibilidade de apuramento.

A próxima jornada, a 26 de outubro, tem os jogos Atlético-Bayer Leverkusen e Club Brugge-FC Porto.