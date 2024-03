A UEFA vai discutir a possibilidade de cada seleção levar 26 jogadores ao Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

«Vai ser realizado um workshop com as equipas participantes no dia 8 de abril e, nessa ocasião, a UEFA vai ouvir a opinião dos treinadores. Qualquer ideia a este respeito será então considerada e avaliada», afirmou um porta-voz do organismo, citado pelo The Athletic.

A discussão sobre o número de convocados para o próximo Europeu acontece depois de vários selecionadores terem manifestado a preocupação com o assunto.

A UEFA permitiu que as seleções levassem 26 jogadores ao Euro 2020 devido à pandemia de covid-19, algo que também aconteceu no Euro 2022.

Contudo, em outubro passado, a UEFA anunciou que as seleções só iriam poder convocar 23 jogadores para a fase final, algo que vai ser discutido no fórum de abril e poderá ser alterado.