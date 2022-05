A UEFA decidiu declarar não elegível a proposta da federação da Rússia para organizar o Campeonato da Europa de futebol de 2028 ou 2032.

Esta posição está associada à decisão de prolongar as sanções motivadas pela invasão da Rússia à Ucrânia.

Para rejeitar a candidatura russa à organização do Campeonato da Europa, a UEFA remete para o 16.02 do Regulamento de Candidaturas, que diz que estas têm de salvaguardar a reputação do organismo que tutela o futebol europeu e até de outras candidaturas.

Para além disso, a UEFA lembra que o país organizador tem presença assegurada na fase final, e que isso não pode ser concedido, tendo em conta a exclusão decretada às equipas russas, tanto nas provas de seleções como nas competições de clubes.

De recordar que, nesta segunda-feira, a UEFA confirmou a exclusão da Rússia do Europeu de futebol feminino, sendo que essa vaga será ocupada por Portugal.